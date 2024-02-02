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Власть
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ. Минфин должен оперативно выделить деньги на восстановление

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров посетил ТЭЦ Бишкека, где ночью произошла нештатная ситуация. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Глава кабмина на месте ознакомился с ходом восстановительных работ и провел заседание оперативного штаба, где дал ряд поручений профильным государственным органам:

  • Министерству энергетики совместно с мэрией Бишкека возглавить оперативный штаб;
  • Министерству энергетики совместно с мэрией Бишкека к 17.00 представить всю информацию о причинах произошедшего и план дальнейших действий по обеспечению полноценной работы столичной ТЭЦ;
  • Министерству чрезвычайных ситуаций и Госагентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства начать работу по восстановлению пострадавших объектов ТЭЦ;
  • Министерству здравоохранения взять на особый контроль оказание необходимой помощи пострадавшим работникам ТЭЦ;
  • Министерству финансов оперативно выделить необходимые финансовые средства для проведения восстановительных работ.

Глава кабмина отметил, что основной задачей сейчас является подача тепла в квартиры горожан и недопущение повторения подобных ситуаций.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/285764/
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