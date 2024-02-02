Авария на ТЭЦ. Какие поручения дал президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров проинспектировал ход восстановительных работ на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыру Жапарову рассказали о мерах по устранению последствий нештатной ситуации, которая привела к нарушению работы теплоэлектроцентрали. Он поручил срочно принять меры по восстановлению теплоснабжения домов и социальных объектов города.

Президент поручил оперативно предоставлять информацию до полного восстановления работы ТЭЦ.

Он распорядился перевести работу специальных служб в усиленный режим до устранения нештатной ситуации.

Садыр Жапаров посетил Клиническую больницу скорой медицинской помощи, где навестил пострадавших в результате аварии на ТЭЦ столицы.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Пострадавшие под круглосуточным наблюдением врачей.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.