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Власть

Президент обещает повысить роль женщин в госуправлении. Поздравление с 8 Марта

Президент сердечно поздравил кыргызстанок с Международным женским днем 8 марта, «который как предвестник весны дарует нам нежные лучи тепла и радости».

«Этот праздник всегда отмечается по-особенному в приятной и неповторимой атмосфере с проявлением искреннего уважения и внимания нашим прекрасным женщинам — хранительницам семейного очага и уюта. Особо преклоняюсь перед поколением наших матерей, дарующих свою безграничную любовь, заботу, поддержку и терпение. А наши сестры и дочери, удерживая и оберегая материнское тепло, несут чистоту женственности, продолжая путь матери», — говорится в тексте.

«Не зря испокон веков говорится: «Мать одной рукой качает колыбель, другой — Вселенную». Чтя традиции предков, в обществе высоко ценится положение кыргызской женщины, ведь будущее нации в руках матерей. Женщины Кыргызстана, несмотря на то что на их плечах воспитание подрастающего поколения и основное бремя домашнего труда, вносят свой незаменимый вклад в развитие нашей страны, трудясь на предприятиях, защищая границы, творя искусство и умножая спортивную славу Кыргызстана.

Хочу отметить, что для продвижения и поддержки женщин-лидеров в Кыргызстане будут предприняты кардинальные меры в политике по повышению их роли в государственном управлении.

Следуя примеру великой нашей предводительницы Курманжан Датки, обладавшей проницательностью, благоразумием и смирением, всегда оставайтесь неповторимыми, сохраняя на лице неотразимую улыбку и будьте счастливы! Поздравляю вас с замечательным праздником весны, желаю всем вам крепкого здоровья, семейного согласия и благополучия!» — отметил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/260270/
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