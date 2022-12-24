Кыргызстан и Япония обсудили решение глобальных проблем

Состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что премьер Японии отметил необходимость объединения усилий в решении проблем глобального характера, по вопросам укрепления и обеспечения международной и региональной безопасности в сферах энергетики, экологии и продовольствия. Стороны также обсудили широкий спектр вопросов, включая актуальные направления двустороннего сотрудничества в социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы налаживания и укрепления контактов между регионами двух стран.

«Для выведения двусторонних отношений на новый, качественный показатель отмечена важность организации взаимных визитов на высшем и высоком уровнях. Встреча прошла в рамках девятого диалога Совета министров иностранных дел «Центральная Азия + Япония», — говорится в сообщении.