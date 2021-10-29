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Власть

Чиновники заинтересовались креативной экономикой

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Кыргызстане Чарльзом Эдмундом Гарретом. Во встрече принимали участие советник Ingenious West Group, приглашенный научный сотрудник Голдсмитского колледжа Лондонского университета, управляющий директор Bridge Consulting Мартин Смитт.

По данным пресс-службы ведомства, стороны обсудили вопросы двустороннего кыргызско-британского сотрудничества.

Чарльз Эдмунд Гаррет затронул вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, осуществляющего деятельность на территории Кыргызстана. По его словам, Великобритания имеет большой опыт в креативной индустрии. Мартин Смитт поделился успешным опытом внедрения креативной экономики в королевстве.

Данияр Амангельдиев выразил заинтересованность в развитии креативной экономики с целью создания условий для осуществления креативной деятельности в КР, отметив ее актуальность.

Напомним, в Кыргызстане создана Ассоциация креативных индустрий.

«Креативная экономика не требует больших инвестиций. Ее основа — это талант и возможность создавать инновационный продукт. Наша цель — лоббировать интересы креативных предпринимателей, работать в партнерстве с государством и создавать решения, которые будут полезны не только для самих предпринимателей, но и способствовать решению социальных проблем. Ассоциация креативных индустрий учреждена девятью компаниями. Они представляют сферы дизайна и моды, архитектуры, киноиндустрии, коворкинга. Мы будем привлекать в членство и других представителей креативной индустрии. Мы призываем всех вступать в нашу ассоциацию и развивать креативное общество», — рассказала ранее глава ассоциации Назгул Кубакаева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212191/
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