Чиновники заинтересовались креативной экономикой

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Кыргызстане Чарльзом Эдмундом Гарретом. Во встрече принимали участие советник Ingenious West Group, приглашенный научный сотрудник Голдсмитского колледжа Лондонского университета, управляющий директор Bridge Consulting Мартин Смитт.

По данным пресс-службы ведомства, стороны обсудили вопросы двустороннего кыргызско-британского сотрудничества.

Чарльз Эдмунд Гаррет затронул вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, осуществляющего деятельность на территории Кыргызстана. По его словам, Великобритания имеет большой опыт в креативной индустрии. Мартин Смитт поделился успешным опытом внедрения креативной экономики в королевстве.

Данияр Амангельдиев выразил заинтересованность в развитии креативной экономики с целью создания условий для осуществления креативной деятельности в КР, отметив ее актуальность.

Напомним, в Кыргызстане создана Ассоциация креативных индустрий.