Восстановление Баткена. Как и на что тратятся собранные деньги

После вооруженного конфликта с Таджикистаном помогали баткенцам буквально всем миром. Грузовыми машинами им везли продукты, матрасы, одежду, посуду и приносили наличные. Крупную сумму собрали и вручили лично в руки пострадавшим кыргызы, проживающие за границей.

Кабинет министров открыл специальные счета при мэрии Бишкека, при МЧС и при аппарате обладминистрации для желающих перечислить деньги на восстановление региона. 130 миллионов от народа

Кабинет министров оценил ущерб от вторжения Таджикистана на территорию Баткенской области в 1 миллиард 305 миллионов сомов. Это только материальные потери. А еще были человеческие жертвы, смерть кормильца в 36 семьях и потерянное здоровье нескольких десятков человек. При этом раненные

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во время конфликта на границе до сих пор не могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь.

Сайт Министерства экономики и финансов сообщает, что на специальный счет помощи Баткену поступило 130 миллионов 386 тысяч 950 сомов.

Из них больше 6 миллионов собрала мэрия Бишкека. Вся сумма двумя траншами — в мае и июле — переведена на счет аппарата полномочного представительства президента в регионе.

На счет Министерства чрезвычайных ситуаций перечислили 4 с половиной миллиона. Потратило МЧС на сегодняшний день 488 тысяч: приобрело ГСМ у компании «Кыргыз Нафта». Еще на 2,3 миллиона планируют купить продукты для жителей приграничных сел.

Самую большую сумму собрало полномочное представительство президента в Баткенской области. На специальном счете у аппарата обладминистрации саккумулировано почти 120 миллионов, включая 6 миллионов от мэрии Бишкека.

Большую сумму на счет администрации Баткена перевела одна из строительных компаний, хорошо помогли образовательные и культурные организации, местные самоуправления всех регионов.

А вот вклад аппарата правительства — 691 сом.

45 миллионов 338 тысяч сомов из собранных средств обладминистрация уже потратила. Хотя на сайте указано, что расходы на 7 миллионов выше — 53 миллиона 418 тысяч сомов. В аппарате полпреда сообщили, что всего договор с подрядчиками составлен на

Два миллиона на арку для Максата

Для проведения питьевой воды в село Максат Лейлекского района составлен договор на 12 миллионов сомов. Вся сумма выделена. Но воды пока нет.

По словам главы села Кубата Нышанова, водопровод прокладывают. Планируется охватить им все село.

На центральных улицах Максата ОсОО «Баткен-Энергострой» устанавливает ночное освещение. Стоимость работ 7 миллионов. По словам главы села, линию провели, но освещение еще не включили.

Строительство домов взамен разрушенных в Лейлекском и Баткенском районах взяла на себя турецкая компания. 100 из них готовы.

Местные власти обеспечат новые дома отоплением. На это понадобится почти 34 миллиона. Пока выделено только 17.

Еще 1 миллион 798 тысяч сомов потратили на арку. Ее поставили на въезде в село. А то, что с другой стороны, выходящей к Таджикистану, населенный пункт полностью беззащитен, никого не смутило.

А Таджикистан после конфликта построил забор на неописанном участке границы, огородив часть территории Максата. И, по словам жителей Лейлекского района, установил камеры видеонаблюдения почти на всех участках границы.

11 миллионов на городок Мадина Семьям погибших кыргызстанцев местные бизнесмены построили 36 домов рядом с Баткеном. Назвали городок в честь 12-летней Мадины, юной жертвы военного конфликта. Местные власти должны провести сюда канализацию за 9 миллионов и построить забор за 3 с половиной миллиона.

Фото пресс-службы полпреда президента в Баткене

Строится ограждение и в селе Таш-Тумшук Баткенского района. На него нужно почти 4 миллиона сомов, половина этой суммы уже переведена.

В Таш-Тумшуке, окруженном со всех сторон таджикскими селами, живет 50 семей. Во время нападения они все покинули дома и даже спустя месяцы боялись туда вернуться.

Началась реконструкция водопровода «Сулууданги Ак-Сай», работы оцениваются в 1 миллион 273 тысячи, половина суммы профинансирована.

Всего при нападении пострадали 189 кыргызстанцев, они получили разные ранения. Обладминистрация оплатила лечение 16 из них и отправила 50 детей на отдых в лагерь. Все вместе обошлось почти в 2 миллиона.

Напомним, конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.