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Власть

Делили все, как устуканы на тое. Эдиль Байсалов о лжепарламентской демократии

В Кыргызстане не было настоящей парламентской демократии. Об этом заместитель председателя кабинета министров, курирующий социальный блок, Эдиль Байсалов заявил в эфире программы «Ала-Тоо 24».

По его словам, раньше в Жогорку Кенеше было 120 президентов, пять лидеров фракций, которые буквально делили страну на куски, раздавали министерства, как устуканы на тое.

«Люди с улицы становились министрами, все правительство бегало за этими депутатами, потакая их амбициям — в кадровых вопросах, по финансам. Мы видим результаты этого правления — мы теперь на последних позициях в мире», — сказал чиновник.

Он считает, что в январе 2021 года «народ с воодушевлением» воспринял конституционную реформу, предложенную главой государства. «Народ решительно проголосовал за отказ от провалившейся, псевдопарламентской демократии. Парламентская демократия как модель для всего мира существует в английском парламенте. Я видел, ознакомился и могу сказать, что она абсолютно отличается от того, что нам здесь предложили некоторые товарищи», — отметил Эдиль Байсалов.

Он полагает, что система государственного устройства провалилась. Она отбросила назад развитие Кыргызстана.

«А самое главное, она заставила всю власть, правительство работать на удовлетворение кучки депутатов и лидеров фракций, которые, прикрываясь именем народа, обслуживали свои собственные интересы и занимались партийной коррупцией», — подчеркнул замглавы кабмина.

Он добавил, что избранный президент получил мандат народа, и на ближайшие пять лет Садыр Жапаров взял на себя обязательства.

Ранее Эдиль Байсалов заявил, что любые антиконституционные выступления будут жестко пресекаться.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210724/
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