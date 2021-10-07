Перегруженные школы. Депутат предлагает арендовать здания для обучения детей

Необходимо дать кабинету министров и органам местного самоуправления возможность арендовать здания для государственных школ. С инициативой выступил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, сейчас школы переполнены в два-три раза, в таких условиях невозможно дать качественное образование детям.

«Все равно с родителей дерут деньги каждый год на ремонт школ, хотя он постоянно проводится. В классах сидят по 50 человек, на всех учеников чуть ли не по пять книг всего. Идет большая нагрузка на учителей. Государство не может одновременно построить 40 школ, потому что денег нет. Пусть хотя бы в аренду берут здания», — сказал он.