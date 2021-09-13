Лобби на выборах. Дастан Бекешев заступился за Акылбека Эшимова

Депутат парламента Дастан Бекешев в своем Telegram-канале прокомментировал арест члена ЦИК Акылбека Эшимова по подозрению в мошенничестве.

По словам нардепа, член Центризбиркома не может влиять на расстановку кандидатов в партийном списке. «По идее должны отвечать те, кто взял деньги и не вернул. Может, Эшимов по старой памяти, по знакомству кого-то с кем-то свел. Отвечать должны те, кто брал деньги и не вернул. Я считаю, что, конечно, посредничество тоже плохо. Это наводит страх на остальных представителей Центризбиркома», — подчеркнул Дастан Бекешев.

Но Акылбек Эшимов в последнее время активно занимался округами и по ним были скандалы. Жаль, что именно с такого начинаются выборы, когда одного из членов ЦИК закрыли в СИЗО ГКНБ на два месяца. Дастан Бекешев

Напомним, по версии следствия, Акылбек Эшимов в сговоре с одним из лидеров политической партии «Кыргызстан» в июне 2020 года получил от заявителя $550 тысяч за то, чтобы его включили в первую пятерку кандидатов в депутаты от политорганизации на выборах в парламент, намеченных на осень 2020-го.

Не выполнив взятые на себя обязательства, член ЦИК и один из лидеров партии вернули $300 тысяч А.Д., а $250 тысяч присвоили себе.