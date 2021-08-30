Встреча с послами. Ситуация в Афганистане повлечет за собой укрепление границ КР

Садыр Жапаров сегодня встретился с представителями дипломатических миссий и международных организаций в честь празднования 30-й годовщины Дня независимости Кыргызстана, сообщает пресс-служба президента.

Выступая перед приглашенными, глава государства затронул остро стоящие вопросы региональной и международной безопасности. «Недавние события в Афганистане, соседней и братской стране, вызывают большую озабоченность во всем мире. Мы искренне заинтересованы в скорейшей стабилизации внутриполитической ситуации в Афганистане, мирной и безопасной жизни многонационального афганского народа», — сказал он.

По словам Садыра Жапарова, Кыргызстан уделяет особое внимание противодействию всем формам терроризма, в связи с чем сотрудничает в международном и многостороннем форматах с международными организациями и другими государствами в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, киберпреступностью, нелегальной миграцией и коррупцией.

«Я считаю, что в связи с изменяющейся ситуацией в регионе основная цель сейчас — укрепить наши приграничные районы, усилить контроль, пополнить кыргызскую армию вооружением и военной техникой, а также повысить эффективность наших Вооруженных сил», — заявил он.