Эксперт: В закон о гарантиях и свободе доступа к информации надо внести поправки

Независимый эксперт Наргиза Абдраимова указала на пробелы в Законе «О гарантиях и свободе доступа к информации». Мнением она поделилась сегодня на круглом столе по обсуждению предварительных итогов инвентаризации законов «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления» и «О гарантиях и свободе доступа к информации».

По словам эксперта, в указанных законах нет отсылки, распространяются ли они на всякого рода информацию.

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«В часности, из смысла шестой статьи следует, что доступ обеспечивается только к документам, решениям и иным материалам, затрагивающим права и законные интересы каждого», — отметила она.

Наргиза Абдраимова также подчеркнула, что в обоих законах содержатся дублирующие нормы об электронном управлении и СМИ. «Не определен также госорган, ответственный за исполнение закона. Документ принят в 1992 году, последние изменения внесли в 2017-м. Современные уровни развития науки, техники и технологий, а также век цифровизации требуют поправок с учетом нынешних реалий», — добавила она.

Отмечается, что, согласно реализации закона, информация должна предоставляться бесплатно, однако это не всегда так.