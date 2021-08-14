Кыргызстан примет участие в международной выставке «ЭКСПО-2023» в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов.

По ее данным, накануне глава ведомства Аскарбек Джаныбеков встретился с послом Катара в Кыргызстане Абдаллу Ахмед Абдалла Салех Аль-Сулайти.

«Посол вручил министру официальное приглашение на международную выставку «ЭКСПО-2023», которая пройдет в Дохе в 2023-2024 году», — отметили в ведомстве.

Аскарбек Джаныбеков отметил, что Минсельхоз будет координировать участие Кыргызстана на выставке по садоводству. Он добавил, что республика имеет достаточный объем органической сельскохозяйственной продукции для экспорта в Катар, особенно меда и мяса.