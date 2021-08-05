Как чиновники оказались в Токио. Список формировала администрация президента

Депутат парламента Дастан Бекешев в своем Telegram-канале рассказал, как чиновники оказались на Олимпийских играх в Токио.

По его словам, для чиновников, кто поехал в Японию, это просто турпоездка. «Некоторые возмущаются, кто их туда пустил. Администрация президента формировала список. Что тут думать? Раз администрация сама поехала туда, значит, она сама и составляла список. В случае чего вы знаете, кого благодарить», — сказал Дастан Бекешев.

Отметим, пользователи соцсетей возмутились, что серебряную медаль Игр, которую выиграла спортсменка Айсулуу Тыныбекова, повесил себе на шею и сфотографировался экс-глава ГСИН Мелис Турганбаев. Он поехал в Токио в качестве вице-президента Федерации борьбы Азии.

Ранее стало известно, что личный тренер Мээрим Жуманазаровой и Айпери Медет кызы Дуйшон Жуманазаров рассказал, что не попал в делегацию, которая отправилась в Токио на Олимпиаду-2020.

Зато на игры поехала чиновница из администрации президента Галина Байтерек, никогда к спорту не имевшая отношения.