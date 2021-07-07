Специальные службы Турции не работали на территории Кыргызстана. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша заявил министр внутренних дел Улан Ниязбеков.

Депутат Каныбек Иманалиев поинтересовался, как без разрешения соответствующих служб Кыргызстана спецназ Турции провел операции по задержанию и похищению президента «Сапат» Орхана Инанды.

«По линии МВД могу сказать, что, если спецназ какой-то страны ведет работу на нашей территории, мы об этом обязательно знаем. Спецназа Турции в Кыргызстане не было. То, что пишут в интернете, мы тоже читаем. Я вам позже дам кое-какую информацию, вы тогда поймете», — сказал многозначительно Улан Ниязбеков.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию. Он благодарил спецназ Турции на хорошую работу.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.