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Власть

ГКНБ начал проверку по факту похищения Орхана Инанды спецслужбами Турции

ГКНБ начал проверку по факту похищения президента МОУ «Сапат» Орхана Инанды спецслужбами Турции из Кыргызстана. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил первый заместитель председателя госкомитета Рустам Мамасадыков.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что спецслужбы Турции обманули ГКНБ Кыргызстана.

«Это позор. Вас легко обманули», — заявил нардеп.

Рустам Мамасадыков заверил депутата, что контрразведка страны работает.

«Нашей работе оценку даст общественность. По данному факту ведутся работы. Мы сделали выводы», — сказал он.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200177/
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