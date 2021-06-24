Новый закон о насилии не спасет женщин от домогательств, считает депутат

Председатель комитета по правопорядку Наталья Никитенко считает, что переименованием законов проблему семейного насилия не решить. Об этом она сказала 24.kg, комментируя предложение МВД дать закону новое название — «Об охране и защите от семейного насилия и насилия в отношении женщин».

По словам заместителя начальника Академии МВД Бакыта Дубанаева, это позволит защитить девушек, которые не вступили в брак и не находятся в семейных отношениях. Поэтому в этот закон будет введен новый субъект — девушки, женщины, которые подвергаются назойливому приставанию, психологическому преследованию.

Законом предлагается наказывать совершеннолетних мужчин за любые умышленные действия в отношении девушек и женщин, нарушающие конституционные и иные права и свободы потерпевшего и причиняющие физические и психические страдания либо наносящие вред физическому или психологическому здоровью. В виде наказания будет введен штраф 10 тысяч сомов или арест до семи суток.

Однако Наталья Никитенко считает, что важнее принять сейчас закон о сексуальных домогательствах. «Это тоже преступление. Но пока не будет правового поля, жертвы не смогут обратиться в милицию», — подчеркнула она.