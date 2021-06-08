Минюст предлагает создать единый портал для общественного обсуждения документов

Кабинет министров предлагает запустить единый портал общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов и утвердить положение о порядке их размещения и обсуждения.

Уточняется, что проекты документов, непосредственно затрагивающие интересы граждан и регулирующие предпринимательскую деятельность, подлежат общественному обсуждению. Их размещают на ведомственных сайтах. Однако процедура общественного обсуждения носит формальный и малоэффективный характер. Это связано с тем, что сам процесс для гражданского общества остается невидимым.

В Минюсте отмечают, что система общественного обсуждения не обеспечивает обратную связь с гражданским обществом. Люди не могут разместить свои предложения и замечания и получить к ним комментарий о принятии предложения или причине его отклонения.

Создана рабочая группа и выработана концепция единого портала, которая предусматривает:

размещение нормотворческими субъектами всех проектов нормативных правовых актов на единой площадке;

возможность граждан размещать к проектам нормативных правовых актов рекомендации, замечания и предложения, которые будут общедоступными;

возможность граждан и организаций получать автоматические уведомления о размещении тех или иных проектов нормативных правовых актов в конкретной отрасли законодательства (гражданам и организациям необходимо «подписаться» на интересующую отрасль законодательства);

возможность автоматического подсчета статистических данных.

Минюст также предлагает проект закона — все инициативы, особенно затрагивающие права, свободы, обязанности граждан и юридических лиц, а также проекты НПА, регулирующих предпринимательскую деятельность, подлежат общественному обсуждению на едином портале.