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Власть

Цензуры для СМИ не будет, обещает пресс-секретарь Садыра Жапарова

В Бишкеке проходит презентация Концепции информационной политики на 2021-2025 годы.

В основу документа легли паритетность сотрудничества между госорганами и СМИ, поддержка свободы слова, реформирование государственных изданий.

Предусмотрено введение моратория на принятие законопроектов, ограничивающих свободу слова.

Разработчики подчеркивают, что мораторий не должен носить временные рамки. Право на свободу слова фундаментальное, а не конституционное.

В рамках концепции будут инициированы предложения, направленные на защиту журналистов.

В Уголовный кодекс предлагается вернуть статью, предусматривающую наказание за воспрепятствование деятельности журналиста.

Отметим, что в разработке концепции принимали участие представители медиарынка, госорганов. Документ спроектирован с учетом современных тенденций. Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев, присутствующий на презентации, подчеркнул: необходимо вырабатывать новые подходы в работе госорганов.

«Я считаю, что основными столпами должны быть закрепление принципов свободы слова, доступ к информации журналистов. Всем представителям СМИ Конституция гарантирует это право. Не допускается цензура. Все эти принципы должны быть закреплены. Призываю к активному, живому диалогу. Но помните: если есть какие-то моменты, если сомневаетесь, лучше уточнить и опубликовать проверенные сведения», — сказал он.

Могу заверить, что служба информационной политики администрации главы государства будет максимально близка к журналистам и сообщать оперативно необходимую информацию.

Эрбол Султанбаев

Предлагаемый вариант состоит из нескольких приоритетных компонентов. Один из них расписывает меры госрегулирования для развития медиасферы. В частности, концепция предписывает запрет для государства вмешиваться в деятельность СМИ и ограничивать свободу слова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196277/
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