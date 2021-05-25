Дастан Бекешев: COVID-19 ничему не научил, живем по принципу и так сойдет

«Коронавирус должен был научить страну многому. Но Кыргызстан ничему не научил. Мы так и живем по принципу «боло берет» (и так сойдет)», — заявил сегодня депутат Дастан Бекешев на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

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По его словам, введено онлайн-обучение, но качество образования стало только хуже. Не подготовлены ни электронные учебники, ни нормальный видеоконтент для школьников.

«Возьмем здравоохранение. В июле 2020 года умерло столько людей. Мы должны были организовать поставки лекарств и медицинских изделий от заводов-производителей и построить нормальные больницы. А у нас что? Построили корпус инфекционной больницы, не сделали даже нормальную централизованную систему подачи кислорода. Вместо этого как издевательство мы начали иссык-кульский корень рекламировать», — возмутился депутат.

«Возьмем сферу экономии бюджетных средств. Казалось бы, здесь мы должны однозначно продвинуться. Но нет. Ежегодно мы продолжаем закладывать средства на содержание государственных СМИ — 600 миллионов сомов в год. У президента охрана не сократилась. Аппарат и управделами президента более 800 миллионов сомов потребляют ежегодно. Даже в сфере адресности оказания гуманитарной помощи мы ничего не наладили. Мы не знаем, кто у нас сейчас нуждающиеся до сих пор. В экспортном плане ничего не продвинули. Кроме золота Кумтора, ничего и не продавали особо. Нам самим есть нечего, но мы говорим о развитии сельхозсектора и экспорте. Сперва надо себя накормить», — заключил он.