Исмаил Исаков призывает президента отменить итоги местных выборов в Бишкеке

Экс-министр обороны Исмаил Исаков прокомментировал заявление лидера партии «Ак Бата» Наримана Тюлеева с требованием признать итоги выборов в Бишкекский горкенеш недействительными и назначить перевыборы, не допуская участия в них партии «Эмгек».

«Нариман Тюлеев сделал очень правильное заявление. Так как ЦИК по сегодняшний день не смогла определиться в отношении выборов, прийти к окончательному решению. Хотя в ходе выборного процесса было много нарушений, особенно партией «Эмгек», которой руководят одни бизнесмены. Мы видели по сайтам, интернету, в соцсетях показывали, как они деньги возили. В связи с этим ЦИК обязана была уже давно отменить выборы. Кроме того, со стороны партии власти, которая называется «Ата Журт Кыргызстан», были явные признаки применения административного ресурса. Видя такую вакханалию, они по сегодняшний день не могут прийти к какому-то решению. Поэтому я поддерживаю Тюлеева, они обязаны отменить выборы и назначить новые», — сказал Исмаил Исаков.

Тем более что президент Садыр Жапаров обещал, что впредь будут чистые выборы, при малейших нарушениях итоги будут отменены. Если президент сказал правду, он должен был требовать от ЦИК отмены выборов. Исмаил Исаков

Он отметил, что многие граждане сегодня хотят, чтобы выборы были отменены. «Одну партию сняли, а другая, которая покупала голоса, почему-то осталась, не выбыла из кампании», — добавил Исмаил Исаков.

По его мнению, сейчас все зависит от руководства государства, которое обещало прозрачные выборы, не допускать нарушений.

«Увидев факты, которые представило гражданское общество, президент обязан повлиять. Тем более уже столько времени прошло, такого раньше никогда не было. Или надо было объявить, что выборы прошли нормально, или отменять итоги выборов. После заявления Наримана Тюлеева они обязаны отменить выборы», — сказал Исмаил Исаков.

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ТИК Бишкека отстранила от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании НДПК. В партии назвали решение необоснованным и политически мотивированным.

Партия «Ак Бата» в знак протеста отказалась от мандатов. Сам Нариман Тюлеев потребовал от ЦИК снять «Эмгек» с гонки и провести повторные выборы.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК.