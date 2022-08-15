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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Дело по июньским событиям, Скандалы с чиновниками

Суд по июньским событиям — 2010. Исмаил Исаков рассказал, в чем его обвиняют

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по делу об июньских событиях 2010 года.

На заседание явились четверо из пяти обвиняемых: экс-министр обороны Исмаил Исаков, экс-глава Службы нацбезопасности Кенешбек Дуйшебаев, экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов и бывший и. о. первого замглавы МВД, комендант Джалал-Абадской и Ошской областей Бактыбек Алымбеков.

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева не доставили в суд.

Экс-министр обороны назвал уголовное дело, возбужденное в отношении бывших членов временного правительства, политическим гонением.

«Это политический заказ. Вы сами знаете, что в последнее время все идет к тому, чтобы оправдать действия семьи Бакиевых. Мы видим, как Курманбек Бакиев дает интервью, депутаты парламента говорят о том, чтобы допросить этого человека онлайн, говорят, что при Бакиеве было хорошо. Приезжал Алексей Ширшов, который относился к их команде. Вопрос с Жетим-Тоо тоже не зря стал обсуждаться. Я всегда говорил, что вина Бакиевых в июньских событиях огромная, потому что они хотели сохранить свои власть и богатство. Есть записи разговоров о том, что будет кипиш. Ровно через месяц все произошло. Это все нужно скрыть и закрыть рот тем, кто хочет все донести до народа», — сказал Исмаил Исаков.

Бывший чиновник сказал, что, по версии следствия, он выполнял указание временного правительства, злоупотреблял своим должностным положением. Также в обвинительном акте утверждается, что Исмаил Исаков способствовал побегу Кадыржана Батырова.

«Я Кадыржана Батырова видел только один раз. Действительно, я с ним встречался по просьбе Равшана Сабирова. Батыров хотел показать мне видеокассеты. Он также сказал, что хочет уехать, потому что несмотря на то, что он помогает людям, его обвиняют в произошедшем. Я разозлился и сказал: «Хочешь выехать, выезжай, хоть на два месяца, хоть на три. Это твое дело», — сказал Исмаил Исаков.

Бывший член ВП заявил, что юридическая оценка по этому делу должна быть дана также и действующим президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. 

Расследование уголовного дела по июньским событиям возобновили в апреле 2021 года. Следствие ведется по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Дело возбуждено в отношении должностных лиц временного правительства по факту содействия беспрепятственному незаконному выезду за пределы страны небезызвестного Кадыржана Батырова, что явилось одной из причин, приведших к трагическим последствиям в мае — июне 2010-го на юге республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/242402/
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