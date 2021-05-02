Ситуация на границе. Садыр Жапаров выступил с обращением к кыргызстанцам

Президент Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам по ситуации на кыргызско-таджикской границе.

Глава государства подчеркнул, что 28-30 апреля для народа Кыргызстана стали днями тяжелых исторических испытаний и скорби. Он признал, что территориальная целостность и безопасность страны находились под угрозой, а спокойствие мирного народа было нарушено.

«Однако благодаря подготовленности, высокому моральному духу и героизму пограничников и правоохранительных органов Кыргызстана нам удалось сохранить территориальную целостность нашей республики.

К сожалению, мы понесли большие потери. Тысячи наших граждан были вынуждены покинуть свои дома.

Я выражаю соболезнования родным и близким погибших и разделяю их горе. Я глубоко опечален гибелью наших сыновей и дочерей, особенно гибелью 12-летней дочери нашего народа», — заявил Садыр Жапаров.

Он пожелал скорейшего выздоровления сотням пострадавших граждан.

«Я преклоняюсь перед героизмом наших доблестных военнослужащих, отдавших жизни во имя защиты интересов нашей страны и нашего народа. Они показали себя настоящими потомками Манаса и героями кыргызского народа!

Особо хочу отметить работу наших врачей, спасателей и волонтеров, оказывающих гуманитарную помощь. Их отвага, смелость и сострадание — пример для следующих поколений», — говорится в обращении.

В результате бесстрашной и упорной защиты границ пограничниками и силовыми органами Кыргызстана начались переговоры и был определен только дипломатический путь разрешения конфликта. Садыр Жапаров

Он заметил, что дважды разговаривал с Эмомали Рахмоном. И во избежание дальнейшей эскалации был подписан протокол по итогам работы межправительственных комиссий о демаркации границ.

Президент подчеркнул, что можно с пониманием отнестись и к молодым людям, которые хотели устремиться в Баткен и требовали оружие, таким образом они проявляли свой патриотизм.

Однако было невозможно им предоставить оружие, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт и сохранить стабильность.

Глава государства пообещал не повторять чужих ошибок и отметил: нельзя забывать, что некоторые провокаторы опаснее внешних сил.

«Было важно поддерживать порядок, чтобы не мешать усилиям наших силовых органов. Со своей стороны мы никогда не позволим нашим Вооруженным силам вторгнуться в села соседнего государства, атаковать мирных жителей и разрушить их дома», — заявил он.

Я потребовал от них не выходить за пределы Кыргызстана и не стрелять первыми. Садыр Жапаров

«Если бы конфликт обострился, обе стороны понесли бы еще большие потери, в результате могли пострадать сотни и тысячи семей. Думаю, наш народ все правильно понял. Дай Бог, обе стороны остановили кровопролитие. Только Всевышний знает, как долго мог продлиться данный конфликт», — сказал он.

Обе стороны не должны допустить продолжения вооруженного столкновения! Садыр Жапаров

«Потому что мы вечные соседи. Мы не можем оставить землю, унаследованную от наших предков, и переехать в другое место.

Наша цель — благополучие нашего народа, территориальная целостность нашей страны.

В настоящее время идет процесс заселения людей. Призываю каждую семью вернуться на свои прежние места проживания. Будут приняты меры по восстановлению разрушенных и сгоревших домов.

Благодарим мировое сообщество за поддержку и готовность оказать посильную помощь.

В целях предотвращения дальнейших конфликтов я предлагаю создать комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон, проживающих в соседних или смешанных селах.

Я поручил расследовать произошедшие события», — сообщил он.

Президент призвал не поддаваться провокациям.

«Мы только краем увидели, что война никому не приносит добра. Да будет мир на нашей земле!» — заключил он.

Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.