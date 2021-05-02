Подписан Протокол по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы

В Баткенской области состоялось заседание правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Делегацию Кыргызской Республики возглавил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, таджикскую сторону — председатель Госкомитета национальной безопасности РТ Саймумин Ятимов.

«В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по дальнейшим действиям, направленным на урегулирование ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе. Главы делегаций Кыргызстана и Таджикистана выразили полное взаимопонимание о необходимости мирного урегулирования конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что достигнута договоренность об активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках государственной границы.

По итогам заседания правительственных делегаций был подписан совместный протокол.

Конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.