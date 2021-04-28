Совершенствование уголовного законодательства: почему за закрытыми дверями

В Бишкеке началось совещание рабочей группы по совершенствованию уголовного законодательства. Генпрокурор Курманкул Зулушев отметил, что новые четыре кодекса — Уголовный, Уголовно-процессуальный, о проступках и о нарушениях — будут представлены в Жогорку Кенеше уже через месяц. А пока в течение ближайших 15 дней юристы и эксперты будут обсуждать предлагаемые корректировки.

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Пока за первые два дня члены рабочей группы успели обсудить ала качуу, наказание за половые отношения с малолетними и другие вопросы.

Но многие юристы не понимают, по какому принципу формировалась рабочая группа. Почему глава надзорного органа не пригласил, например, адвокатов и правоведов, в багаже которых большой опыт и не менее большая практика.

В рабочую группу вошли, как выяснилось, в основном действующие и бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Журналист 24.kg поговорил с теми, кто в силу своих профессиональных обязанностей ежедневно заглядывает в кодексы и знает как никто другой, в каких изменениях нуждается уголовное законодательство.

По словам независимого эксперта Гульмиры Маматкеримовой, экспертная группа, заседающая в Национальной академии наук, идет на ужесточение законов. Ранее гуманизированные статьи, к примеру, связанные с правами человека, хотят убрать. Так ли это, выяснить пока не удается, потому что прессу попросили на выход — теперь группа заседает за закрытыми для журналистов дверями.

Фото из интернета. Гульмира Маматкеримова

Предлагаются поправки, при помощи которых всех будут трамбовать, кошмарить бизнес, отбирать и рейдерски захватывать. Нельзя этого допустить. Гульмира Маматкеримова

«В этой группе больше 50 процентов людей — правоохранители. Где-то семь-восемь адвокатов только, но они тоже выходцы из правоохранительных структур. Сейчас идут ведомственные поправки, а интересы общества? Их отвергают? Никого из гражданских активистов не включили. Если это называется «реформа», то я думаю, что это большая трагедия для народа. Это будет ощутимый откат к тоталитаризму. Журналисты должны приходить и слушать, что предлагают в группе», — отмечает эксперт.

Она также считает, что в рабочую группу должны обязательно включить специалистов по гендерным вопросам, потому как есть много вопросов в законодательстве, которые связаны с правами женщин.

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Юристы едины во мнении, что в обсуждении вопроса о совершенствовании уголовного законодательства должны участвовать те, кто сталкивается с кодексами на практике.

Чолпон Джакупова сообщила, что правовая клиника «Адилет» согласовала кандидатуру сотрудника для участия в экспертной группе. Но в последний момент его исключили.

«Генпрокуратуре и аппарату президента кажется, что их профессионализм превышает знания профессиональных адвокатов, которые каждый день ходят в суды. Проанализировав состав, мы увидели, что большей частью превалирует ведомственный подход. Там сидят либо бывшие работники прокуратуры, либо нынешние, и правоохранители. От того, как трактуется закон и прописывается, зависит, будут от него страдать или получать пользу граждане. Лучше, чем адвокаты, кто может представить интересы людей? Я боюсь, что там собрались подневольные, а не независимые. С радостью ошибусь, но так подрывается доверие к продукту заранее», — сказала она.

Я ничего не имею против правозащитницы Токтайым Уметалиевой, но почему она показалась более квалифицированной, чем адвокат, специализирующийся в уголовном праве? Чолпон Джакупова

Юрист также считает, что основная проблема у действующих чиновников — вопрос восстановления доверия к институтам власти.

Фото из интернета. Чолпон Джакупова

«О каком сохранении доверия можно говорить, если рабочие группы формируются странным образом? Я не хочу сидеть там в качестве стиральной машины, а они будут что попало писать. На эту роль не соглашусь. Сейчас многие ведомства просят донорское сообщество помочь рабочим группам — технически и финансово. Но доноры смотрят на соблюдение паритетности, прозрачность работы, консенсус при принятии решений. Зачем, вообще, создавать экспертные группы? Пускай пишут у себя в администрации законы и через президента утверждают. Если все предрешено, зачем играть в эти игры и людям морочить голову?» — заключила она.

Накануне генпрокурор Курманкул Зулушев попросил выйти журналистов из зала. По его словам, сейчас идет только обсуждение проектов нового уголовного законодательства, а о результатах говорить рано. Он попросил выйти корреспондентов 24.kg и Kaktus.media, потому что других журналистов попросили на выход еще раньше.

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Юристы Института медиа полиси утверждают, что адресованное журналистам требование генпрокурора покинуть зал, где обсуждают проекты нормативных правовых актов, противоречит Конституции.

«Основной закон страны обязывает государство гарантировать право каждого на поиск, получение, исследование, производство, передачу и распространение информации. К ним относятся политические выступления, комментарии на личные или политические темы, сбор сведений, обсуждение вопросов прав человека, журналистская деятельность и многое другое», — заметили медиаэксперты.

Обсуждение вопроса принятия регламента заседания никак не может быть законной причиной, обосновывающей требование генерального прокурора к журналистам покинуть зал.

«Такие незаконные необоснованные ограничения на доступ в первую очередь нарушают даже не права журналистов, а общества на свободу информации. Обеспокоенность вызывает тот факт, что инициатива по неконституционному ограничению прав журналистов 24.kg и Kaktus.media шла от генпрокурора, в то время как именно в функции его ведомства входит надзор за точным и единообразным исполнением положений Конституции и других законов», — подчеркивают юристы.

Отмечается, что по закону, если информация интерпретирована и подана в СМИ неправильно, у Генпрокуратуры есть правовые механизмы доказывания и дачи опровержения — подача в суд о признании сведений не соответствующими действительности.

Если информация порочит честь и достоинство, то законодательство предоставляет право обратиться в суд. Из сообщения Института медиа полиси

Член Независимого союза журналистов и медиаэксперт Авланбек Джумабаев считает, что организаторы совещания таким образом пытаются вести работу однобоко.

«Если они не включили юристов правовой клиники «Адилет», что можно ожидать от этой рабочей группы? До сих пор не приняты заявки крупных юридических компаний, теперь на втором этапе перестают впускать журналистов. Каких-то радужных итогов ждать не стоит. Это не секретные документы, по ним будет работать вся судебно-правовая система, поэтому обсуждение должно быть максимально открытым и прозрачным», — заявил он.

В Генеральной прокуратуре заверили, что у Курманкула Зулушева нет личных претензий к журналистам. «Сейчас рабочая группа вырабатывает свой регламент. Когда ее члены приступят к обсуждению поправок, то представители СМИ смогут присутствовать при обсуждении», — добавили в ведомстве.