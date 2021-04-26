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Власть
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Совершенствование уголовного законодательства. Наказание за ала качуу ужесточат

В Бишкеке проходит совещание рабочей группы по совершенствованию уголовного законодательства.

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев отметил, что по новому уголовному законодательству наказание за ала качуу будет ужесточено.

«Наказание по статье «кража невест» будет ужесточено. Эта статья не будет подпадать под гуманизацию», — сказал Курманкул Зулушев.

Глава надзорного органа отметил, что созданы рабочие группы по разработке законов об амнистии, пробации, медиации, а также о статусе судебных исполнителей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191525/
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