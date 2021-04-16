Генпрокуратура тоже заявляет, что претензий к Райымбеку Матраимову нет

В связи с неоднозначной реакцией в обществе на решение следственного органа ГКНБ о прекращении уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова Генеральная прокуратура дает пояснения.

Как отмечают в ведомстве, в ходе следствия главным надзорным органом было дано указание проверить все доводы, приведенные «Азаттык Медиа» в своих материалах журналистского расследования, в том числе о наличии в собственности Райымбека Матраимова и его близких родственников недвижимого имущества и активов.

По данным ГП КР, при расследовании дела были направлены необходимые запросы в компетентные органы стран, упомянутых в материалах «Азаттыка», в том числе Эмират Дубай.

«В апреле 2021 года ГКНБ получены официальные документы стран-партнеров, в том числе Эмирата Дубай, согласно которым за Райымбеком Матраимовым и членами его семьи действительно не зарегистрировано право собственности на движимое и недвижимое имущество в данных государствах.

Таким образом, следствием были установлены обстоятельства, исключающие производство по делу, а, согласно статье 26 части 1 пункту 2 Уголовно-процессуального кодекса КР, производство по делу подлежит прекращению за отсутствием в деянии состава преступления», — информирует Генпрокуратура.

15 апреля 2021 года на основании приведенных выше норм закона уголовное дело в отношении Матраимова следственным органом ГКНБ было прекращено, а мера пресечения в виде заключения под стражей отменена.

В ГП КР отметили, что обоснованность и законность принятого решения изучена, оснований для отмены не имеется.

Ранее ГКНБ сообщил, что претензий к бывшему замглавы Таможенной службы больше нет, он отпущен на свободу.