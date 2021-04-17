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Власть

Игнорируют ЛОВЗ. В Джалал-Абаде мэрия проводит беседу с маршруточниками

В Джалал-Абаде проводят разъяснительную беседу среди водителей общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Были жалобы в отношении водителей общественного транспорта. Горожане выражали недовольство тем, что некоторые из них проезжали мимо, увидев людей с ограниченными возможностями здоровья. Водителям сделаны замечания», — говорится в сообщении.

В мэрии заверили, что в отношении водителей, которые не выполняют обязательства, принимают меры. Какие, не уточнили.

В Джалал-Абаде население обслуживают 300 микроавтобусов по 14 маршрутам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190448/
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