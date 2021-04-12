Референдум. Явка составила 37,08 процента

Явка на референдуме составили 37,08 процента. Об этом на брифинге сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
По ее данным, данные поступили с 98 процентов автоматически считывающих устройств. Всего в плебисците проголосовали 1 миллион 336 тысяч 743 избирателя.
«За проголосовали 79,24 процента, или 1 миллион 59 тысяч 476 избирателей, против — 13,66 процента, или 182 тысячи 533 человека», — отметила она.
Отметим, впервые недействительными признаны 93 тысячи бюллетеней. Однако плебисцит ЦИК признала состоявшимся, исходя из данных явки. Порог 30 процентов был преодолен.
Напомним, накануне в Кыргызстане прошел референдум. Официальные итоги плебисцита ЦИК подведет до 2 мая.