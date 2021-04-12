Референдум. Явка составила 37,08 процента

Явка на референдуме составили 37,08 процента. Об этом на брифинге сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее данным, данные поступили с 98 процентов автоматически считывающих устройств. Всего в плебисците проголосовали 1 миллион 336 тысяч 743 избирателя.

«За проголосовали 79,24 процента, или 1 миллион 59 тысяч 476 избирателей, против — 13,66 процента, или 182 тысячи 533 человека», — отметила она.

Фото ЦИК. Предварительные итоги голосования на референдуме

Отметим, впервые недействительными признаны 93 тысячи бюллетеней. Однако плебисцит ЦИК признала состоявшимся, исходя из данных явки. Порог 30 процентов был преодолен.

Напомним, накануне в Кыргызстане прошел референдум. Официальные итоги плебисцита ЦИК подведет до 2 мая.