Чынасыл Чыныбаев освобожден от должности главы Ленинского района Бишкека

В соответствии со статьей 46 Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» (по собственному желанию) Чынасыл Чыныбаев освобожден от должности главы Ленинского административного района. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Акимом района назначен Мелис Оскомбаев. Соответствующие распоряжения подписал и. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов.

Ранее Мелис Оскомбаев был главой финансового управления столичного муниципалитета.

Отметим, накануне по факту растраты бюджетных средств задержан один из руководителей районной администрации столичной мэрии Ч. Ч.