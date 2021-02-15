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Власть

ОБСЕ будет учить полпредов в областях разрабатывать инвестиционные проекты

Директор шестого политического департамента МИД Эрмек Омуралиев встретился с главой Программного офиса ОБСЕ в Кыргызстане Пьером фон Арксом.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, стороны обговорили план действий для установления долгосрочных деловых контактов. Акценты сделаны на экономическое сотрудничество.

По словам Эрмека Омуралиева, власти уделяют особое внимание социально-экономическому развитию регионов по следующим направлениям:

  • разработка торгово-экономических паспортов для каждой области и подготовка качественных инвестиционных проектов;
  • продвижение механизма государственно-частного партнерства.

Пьер фон Аркс согласился с коллегой, отметив, что по этим секторам работа продолжается. Он заявил, что в пяти областях (Ошская, Джалал-Абадская, Баткенская, Таласская и Иссык-Кульская) открыты центры поддержки предпринимательства, в рамках которых проводится активная работа по поддержке малого и среднего бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183470/
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