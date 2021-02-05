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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, Конституционная реформа

ЦИК может не успеть провести выборы в парламент в мае

ЦИК может не успеть провести выборы в Жогорку Кенеш в мае. Об этом 24.kg заявил член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев.

По его словам, 11 апреля должен состояться референдум по принятию новой Конституции — в один день с избранием депутатов местных кенешей.

«Идея совместить две кампании в принципе логична. Но нам нужен будет месяц — 20 дней на подведение итогов плебисцита. Мы огласим только их в первой декаде мая. Просто физически не успеем подготовиться, а партии и кандидаты-самовыдвиженцы — провести кампанию», — сказал Кайрат Осмоналиев.

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров заявлял, что седьмой созыв кыргызстанцы изберут до 1 июня.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182423/
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