Выборы-2020. Депутаты спорят из-за избирательного залога

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша обсуждают законопроект о возвращении избирательного залога.

Как ранее отмечалось, в Кыргызстане не предусмотрена процедура возврата денег партиям в случае признания итогов голосования в парламент недействительными, как это произошло с выборами в Жогорку Кенеш.

Ранее депутат Дастан Бекешев заявил, что трем партиям: «Биримдик», «Кыргызстан» и «Мекеним Кыргызстан» не должны возвращать избирательный залог.

В свою очередь нардеп Айнуру Алтыбаева отметила, что закон не пишется к определенному случаю или для одного человека. По ее словам, необходимо четко прописать, на основании какого решения не возвращается избирательный залог.

Дастан Бекешев напомнил, что все политорганизации требовали отмены выборов из-за трех участников, которые занимались подкупом голосов и использовали форму № 2.

«В отношении этих трех партий нет юридического закрепления о том, почему они виноваты, но в октябре все остальные политобъединения требовали отмены результатов как раз из-за них. Поэтому ЦИК вынуждена была вынести такое постановление. Или вы хотите сказать, что все произошло по вине других партий или граждан? Подкуп был или его не было? Форма № 2 была? Давайте запишем исключения тем партиям, которые виноваты, а следствие установит это», — сказал он.

Нардеп добавил, что у трех партий нет морального права забирать избирательный залог.