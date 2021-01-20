12:44
USD 84.80
EUR 102.68
RUB 1.15
Власть

Депутат: Ужесточения для иностранцев повлекут ответные меры для мигрантов из КР

Ужесточение норм по выдворению иностранных граждан может привести к ответным мерам других стран в отношении наших мигрантов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Дастан Бекешев.

Отметим, что парламентарии обсуждают законопроект о внесении изменений в Кодекс о нарушениях и Закон «О внешней миграции». Документ предусматривает привлечение к ответственности иностранных граждан за нарушение правил пребывания в Кыргызстане.

По словам депутата Дастана Бекешева, законопроект необходимо проанализировать в аппарате президента.

«Здесь ужесточаются нормы по выдворению иностранных граждан за любое правонарушение без суда. Есть опасения, что будет применен принцип реторсии. То есть другие государства по отношению к нашим мигрантам применят такие же меры, как и мы к их гражданам», — сказал Дастан Бекешев.

Ссылка: https://24.kg/vlast/180578/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат предложил правительству оплатить мигрантам билеты в Россию
В Чуйской области у иностранцев украли $40 тысяч
В Кыргызстане запустили проект для привлечения туристов
Госслужба миграции напоминает, что для вылета в РФ необходима справка о COVID-19
Бабушки Баткена. Кто и как воспитывает детей трудовых мигрантов
МВД предлагает штрафовать иностранцев за нарушение правил пребывания
Нарушение закона. Иностранцы дали Садыру Жапарову на выборы миллион сомов
В год за рубежом умирает 300 трудовых мигрантов из Кыргызстана
В России остается высокой дискриминационная риторика в отношении мигрантов
В КР предложили создать Фонд поддержки мигрантов во время кризисных ситуаций
Популярные новости
Кто станет оппозицией Садыру Жапарову Кто станет оппозицией Садыру Жапарову
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;11-15 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 января
Как хоронят на&nbsp;Ала-Арчинском кладбище. БГК предлагает решить вопрос Как хоронят на Ала-Арчинском кладбище. БГК предлагает решить вопрос
ГКНБ: Информация о&nbsp;показаниях Мелиса Аспекова против Сыймыка Жапыкеева&nbsp;&mdash; фейк ГКНБ: Информация о показаниях Мелиса Аспекова против Сыймыка Жапыкеева — фейк
Бизнес
Как в&nbsp;криминальном фильме 90-х. Владелец сети &laquo;Спекулянт&raquo; заявляет о&nbsp;рейдерстве Как в криминальном фильме 90-х. Владелец сети «Спекулянт» заявляет о рейдерстве
Подали газ в&nbsp;жилмассиве &laquo;Чон-Арык&raquo;. Жильцы делятся впечатлениями Подали газ в жилмассиве «Чон-Арык». Жильцы делятся впечатлениями
MegaCom дарит скидку в&nbsp;39&nbsp;сомов на&nbsp;поездку в&nbsp;комфортабельном MegaTaxi! MegaCom дарит скидку в 39 сомов на поездку в комфортабельном MegaTaxi!
Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со&nbsp;смартфонами TECNO Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со смартфонами TECNO
20 января, среда
12:38
Для зараженных COVID-19 свободны 246 коек в медучреждениях Бишкека Для зараженных COVID-19 свободны 246 коек в медучрежден...
12:37
Депутат: Ужесточения для иностранцев повлекут ответные меры для мигрантов из КР
12:32
Британский штамм коронавируса обнаружили в 60 странах и районах мира
12:26
Оптимизация системы здравоохранения приведет к ее параличу
12:11
Не дождались помощи от скорой. В Бишкеке мужчина сам принял роды у супруги