Депутат: Ужесточения для иностранцев повлекут ответные меры для мигрантов из КР

Ужесточение норм по выдворению иностранных граждан может привести к ответным мерам других стран в отношении наших мигрантов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Дастан Бекешев.

Отметим, что парламентарии обсуждают законопроект о внесении изменений в Кодекс о нарушениях и Закон «О внешней миграции». Документ предусматривает привлечение к ответственности иностранных граждан за нарушение правил пребывания в Кыргызстане.

По словам депутата Дастана Бекешева, законопроект необходимо проанализировать в аппарате президента.

«Здесь ужесточаются нормы по выдворению иностранных граждан за любое правонарушение без суда. Есть опасения, что будет применен принцип реторсии. То есть другие государства по отношению к нашим мигрантам применят такие же меры, как и мы к их гражданам», — сказал Дастан Бекешев.