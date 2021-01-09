Референдум. ЦИК оштрафовала руководителя одной из агитационных групп

ЦИК оштрафовала руководителя группы агитации № 3 за президентскую форму правления Тилека Саликеева за распространение материалов без выходных данных и без предварительной оплаты из фонда референдума.

На него наложен штраф IV категории в размере 7 тысяч 500 сомов.

На заседании Тилек Саликеев пояснил, что договор об аренде микроавтобусов для размещения агитационных материалов был заключен 30 декабря 2020 года. Согласно его условиям, оплата должна быть произведена после фактического исполнения и по километражу.

Отметим, что в соответствии со статьей 28 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской Республики» запрещается изготовление агитационных материалов без предварительной оплаты из соответствующего избирательного фонда и с нарушением требований указанной статьи.

Кроме того, ранее депутат Дастан Бекешев направил жалобу, что в новостном выпуске «Ала-Тоо 24» показали сюжет о проведенном флешмобе за президентскую республику. «Хронометраж — 2,5 минуты, с 16-й по 18-ю. На каком основании ОТРК занимается агитацией? Это нарушение закона. И почему оплата не проведена через избирательный фонд этой группы? Это тоже является нарушением», — отметил Дастан Бекешев.

Однако Тилек Саликеев заявил, что журналистов ни он, ни другие члены группы не приглашали. Он также отметил, что подобного рода мероприятиями занимается впервые и не был осведомлен о том, что в агитационных материалах должны быть указаны выходные данные.