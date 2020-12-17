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Власть

Для выплаты пенсий за январь у Соцфонда нет денег. Минфин просят помочь

Социальный фонд для выплаты пенсий за январь 2021 года ждет поддержки от Минфина. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила заместитель председателя СФ КР Гульнура Джуматаева.

Отметим, в связи с пандемией коронавируса в конце 2020 года ожидается сокращение объема социальных выплат на 2 миллиарда сомов. По итогом года дефицит составит 1 миллиард сомов.

По словам Гульнары Джуматаевой, у Соцфонда нет свободных средств.

«За декабрь мы пенсии выплатим вовремя. Что касается января, мы договорились с Минфином, в случае чего они нас поддержат», — пояснила она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176995/
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