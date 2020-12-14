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Власть
Сюжет: COVID-19

Правительство не согласилось с предложением об установке скидки за контракт

Правительство дало отрицательное заключение по законопроекту Дастана Бекешева, которым предлагалось наделить Минобразования правом издавать приказы по скидке, отсрочке и рассрочке оплаты услуг образования при введении режимов чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации. Об этом он сообщил на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.

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Дастан Бекешев отметил, что к депутатам обращаются студенты, родители с тем, что, несмотря на онлайн-обучение, стоимость контрактного обучения не только не уменьшилась, а где-то даже выросла. «Им говорят, что это связано с повышением курса доллара. Но сейчас деньги не тратят на содержание зданий, на питание и другие расходы. Поэтому, на мой взгляд, мы должны Минобразования дать право, чтобы они устанавливали скидки», — сказал он.

Дастан Бекешев отметил, что сегодня у многих кыргызстанцев возникли проблемы с работой. «Это может привести к негативным последствиям. Правительство дало отрицательное заключение, но, может, мы примем в первом чтении, а потом по-другому напишем?» — предложил он.

Замминистра образования и науки Надира Джусупбекова отметила, что ведомство не может вмешиваться в деятельность вузов. Есть закон о предпринимателях, который защищает их. «Кроме того, вузы сами создавали необходимую для онлайн-обучения инфраструктуру, они сами оплачивают интернет, разработали платформы, выплачивают заработную плату преподавателям. Но мы обратились к вузам, чтобы они на основе сэкономленных средств индивидуально могли пересмотреть контракты», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176606/
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