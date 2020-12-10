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Власть

Дастан Бекешев: В Жогорку Кенеше творится беспредел, мы живем по понятиям

«Давайте тогда все законы принимать в закрытом режиме. У нас творится беспредел, мы живем по понятиям», — заявил сегодня на заседании парламента депутат Дастан Бекешев.

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Нардеп возмутился тем, что сегодня на рассмотрение в режиме второго чтения вынесен законопроект о проведении референдума по форме правления. Его приняли в первом чтении только вчера.

«Сегодня этот же проект вошел в повестку дня. Вчера не было заседания комитета. Нельзя же проводить заседания в закрытом режиме, нарушать закон. Как мы можем говорить гражданам соблюдать законы, если сами узурпации способствуем? Надо было хотя бы неделю подождать, нужно же соблюдать регламент», — возмутился Дастан Бекешев.

На это вице-спикер Мирлан Бакиров ответил, что ему поступила информация о проведении накануне вечером заседания комитета. Он пообещал посоветоваться с аппаратом Жогорку Кенеша и решить, снимать ли вопрос с повестки дня.

«Мне никто ни слова не сказал, когда будет комитет. У меня есть поправки в законопроект. Меня надо было пригласить на заседание, чтобы я мог свои предложения дать. А в таком закрытом режиме нельзя работать. Никто не знает, когда заседание комитета проходило, кроме девяти депутатов комитета. Мы грубо нарушаем закон, это противоречит регламенту», — продолжил отстаивать свою точку зрения Дастан Бекешев.

На это Мирлан Бакиров ответил, что в ближайшее время подойдет председатель комитета, и депутаты узнают его мнение по законопроекту. В итоге общим голосованием вопрос все-таки включили в повестку дня сегодняшнего заседания. Дастан Бекешев проголосовал против.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176168/
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