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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Новая Конституция превратит главу правительства в мальчика на побегушках

Экс-премьер-министр Феликс Кулов прокомментировал проект новой Конституции, появившийся накануне на сайте парламента.

По его мнению, редакционные правки и перестановка статей сделаны только с одной целью: показать несведующим людям, что новая власть «родила» новый Основной закон страны.

Феликс Кулов считает, что в предлагаемом варианте проявляются элементы узурпации власти, а премьер становится мальчиком на побегушках.

«Президент становится не только главой государства, но также главой исполнительной ветви власти, то есть правительства. Но при этом есть еще отдельный глава правительства, у которого абсолютно нет никаких полномочий. То есть это мальчик на побегушках и для битья. Единственное, что ему разрешили, это подавать прошение об оставке. Еще он может в случае досрочной отставки президента временно исполнять его полномочия. Президент влияет на назначение практически всех ветвей власти и государственных органов», — отметил Феликс Кулов.

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«Единственное, что позволили парламенту, который теперь будет состоять из 90 депутатов одномандатников, это давать согласие на назначение членов кабмина. Но при этом отобрали у депутатов право выражать недоверие правительству или отдельным его членам», — добавил он.

По его мнению, Народный курултай — непонятный орган, поскольку его независимость носит номинальный характер. Созывать его может только президент. «Написано, что курултай принимает решения, но в то же время они носят рекомендательный характер. Он может только вносить предложения о несоответствии занимаемой должности. При этом такого права у депутатов нет. Самое интересное — по новой Конституции президент избирается на 5 лет. Но в статье о введении ее в действие избранный 10 января глава государства будет считаться избранным по старой Конституции на 6 лет», — сказал Феликс Кулов.

Нельзя избирать президента и давать ему полномочия по Конституции, которой еще нет на момент его избрания.

Феликс Кулов

Он предлагает не позориться и не принимать эту Конституцию, а оставить решение вопроса депутатам седьмого созыва.

Вчера 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173494/
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