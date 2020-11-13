Верховный суд признал действия милиции по разгону марша 8 марта незаконными

Верховный суд Кыргызстана рассмотрел дело об организации «Марша женской солидарности» в Бишкеке 8 марта 2020 года.

По данным пресс-службы, постановлением Верховного суда отменены решение Свердловского районного суда и определение Бишкекского городского суда. Производство по ходатайству УВД Свердловского района о признании действий законными и обоснованными прекращено.

Адвокат организаторов марша Евгения Крапивина сообщила, что после получения решения Верховного суда она намерена обжаловать постановление другого суда о привлечении активистов к ответственности и назначении штрафов.

Напомним, что 8 марта организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирного марша. Около 50 человек были доставлены в УВД, пятерых участниц оштрафовали на 3 тысячи сомов каждую.