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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. С завтрашнего дня партии должны подать уведомление об участии в ЦИК

С завтрашнего дня партии должны направить в ЦИК уведомления об участии в выборах. Об этом 24.kg сообщила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева.

По ее словам, поскольку выборы повторные и объявлены досрочно, то все сроки сокращаются на треть. «СМИ также отводится 14 дней для подачи заявок на аккредитацию», — уточнила Гульнара Джурабаева.

В избирательной комиссии добавили, что уменьшается и срок агитации. Она может начаться 30 ноября и завершится 19 декабря. Выборы назначены на 20 декабря.

Парламент сегодня рассматривает поправки в избирательное законодательство — уменьшение порога, залога и изменение правил регистрации по форме № 2.

Напомним, что 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170165/
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