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Власть

Опять просим деньги у доноров. Жанар Акаев недоволен и пояснил почему

В Жогорку Кенеше в первом чтении обсуждают ратификацию соглашения о предоставлении финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на поддержку бюджета в условиях пандемии COVID-19 между Кыргызстаном и Евразийским банком развития.

По словам чиновников Минфина, кредитная часть документа предоставляется на сроках и условиях фонда (срок кредита 20 лет, из них 10 — льготный период под 1 процент годовых). Общая сумма кредита — $ 100 миллионов.

Депутат Жанар Акаев поинтересовался, сколько сегодня составляет госдолг. Чиновники проинформировали: $5 миллиардов. Внешний долг составляет $4,167 миллиарда.

В год Кыргызстан выплачивает около $250 тысяч, с 2025-го начинается пик выплат. «Но мы везде берем деньги в долг. А когда правительство будет что-то строить? Мы можем поставить школьника или студента премьером, и он будет делать ту же самую работу», — сказал Жанар Акаев, добавив, что для того, чтобы делать долги, много профессионализма не надо.

Уточняется, что на сегодня уже поступила финансовая помощь на поддержку бюджета в размере $319,2 миллиона. Однако этого финансирования, как подчеркивают представители Минфина, недостаточно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163942/
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