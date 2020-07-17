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Власть

Президент: Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан нужна нам как воздух

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня провел онлайн-совещание с министром транспорта и дорог Жанатом Бейшеновым. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Обсуждены текущее состояние и перспективы развития дорожной отрасли страны. Министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов представил информацию о ходе реализации проектов по строительству и реконструкции внутренних дорог, крупных автотрасс страны. Министр также проинформировал о ходе переговорных процессов по проекту строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Несмотря на сокращение бюджета министерства на 70 процентов, благодаря экономии ранее выделенных средств продолжается реконструкция внутренних автодорог.

Кроме того, особое внимание уделяется состоянию дорог на горных перевальных участках. Министр доложил о плановых работах по инвестиционным проектам — реконструкции автодороги Бишкек — Кара-Балта и продолжению строительства дороги Маданият — Джалал-Абад, реализации проекта север — юг.

На автодороге Бишкек — Кара-Балта укладывается органоминеральный слой, достигнута договоренность с подрядчиками о завершении работ по асфальтированию всей трассы до конца года, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. За счет экономии средств планируется завершить 7-километровый участок около города Бишкека.

На дороге Маданият — Джалал-Абад продолжается полноценная работа, проводится укладка асфальтового покрытия.

Сооронбай Жээнбеков отметил особую важность реализации проекта по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, напомнив, что по нему было принято политическое решение всеми сторонами.

«У нас нет выхода к морю, и в условиях пандемии мы остались «взаперти». Были закрыты границы, появилась угроза не только экономической, но и продовольственной безопасности», — отметил глава государства.

Под угрозу встал вопрос обеспечения населения продуктами первой необходимости. Поэтому очень важно повышать транзитный потенциал страны, железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан нужна нам как воздух.

Сооронбай Жээнбеков

Президент подчеркнул необходимость ведения непрерывной работы в этом направлении и усиления контроля со стороны министерства над деятельностью государственного предприятия «НК Кыргыз темир жолу».

По данным министра Жаната Бейшенова, проводятся консультативные встречи на уровне министров и экспертов заинтересованных сторон в реализации мегапроекта.

Кроме того, глава государства обратил внимание на цифровизацию системы весогабаритного контроля.

«Большегрузные автомобили разрушают дороги, коррупция в этой сфере до сих пор не искоренена. Весогабаритный контроль должен быть полностью переведен в цифровой формат, а поступающие средства направлены на повышение заработных плат работникам этой системы для исключения коррупционных рисков», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Касаясь вопроса улучшения внутренних дорог в регионах, глава государства отметил необходимость скорейшего начала в летнее время реконструкции и строительства дорог в отдаленных высокогорных районах до наступления холодов. «Строительные мероприятия во всех районах должны вестись равномерно», — заключил глава государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159869/
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