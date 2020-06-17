Не надо продолжать курс бывшего премьера. Просьба депутата к Кубатбеку Боронову

В Жогорку Кенеше обсуждают кандидатуру Кубатбека Боронова на должность премьер-министра.

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Депутат Наталья Никитенко отметила, что об инвестиционных проектах, о которых говорит претендент на пост главы кабмина, слышали и пять, и десять лет назад. По ее мнению, программа правительства слабо представлена.

«Я понимаю, что практически 99 процентов состава остается прежним. Убедительная просьба: не продолжайте курс прежнего правительства на неэффективность, нескоординированность работы госорганов. Не продолжайте курс на невыплату положенных надбавок медикам, милиционерам. Не надо продолжать курс на то, что не построено ни одного метра социального жилья, больниц, не выведено из дотационного ни одно МСУ. Прошу не продолжать курс того, что не остановлена коррупция среди министерств и ведомств. Чиновники занимаются коррупцией, и это процветает», — сказала Наталья Никитенко.

Меня пугает ваше заявление о том, что вы намерены продолжать курс работы правительства Абылгазиева. Наталья Никитенко

Нардеп обеспокоена тем, что новый кабмин называет и признает себя техническим для того, чтобы подготовить парламентские выборы.

«ЦИК и политические партии должны готовить выборы, а ваше правительство должно быть антикризисным, правительством народного доверия. Такое ощущение, что мы с народом живем в параллельных реальностях. Народ не интересует наши внутриполитические процессы, их волнует, как будут жить завтра, что вы будете делать, чтобы вывести из кризиса страну. Правительство должно быть обновлено», — сказала Наталья Никитенко.

Кубатбек Боронов признал, что у прежнего правительства были пробелы, но были и достижения в работе.

«Я понимаю вашу озабоченность, возможно, по каким-то вопросам поздно принимались решения. Я считаю, что есть и достижения. Мы будем принимать решения по тем вопросам, которые волнуют наших сограждан. Задача правительства — создать условия для честных выборов», — сказал Кубатбек Боронов.

И. о. премьер-министра отметил, что выплаты силовикам будут перечислены в срок. На эти цели предусмотрено 640 миллионов сомов.