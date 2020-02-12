Кандидатуру Акрама Мадумарова на должность вице-премьера рассматривают в ЖК

Сегодня коалиция большинства Жогорку Кенеша рассматривает кандидатуру полпреда правительства в Баткенской области Акрама Мадумарова на пост вице-премьер-министра по силовому блоку.

Глава кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев представил краткую биографию кандидата на должность.

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«Жениш Разаков обратился с заявлением об освобождении от занимаемой должности, которое было одобрено. Ранее мы говорили, что пограничные вопросы должны быть решены. Когда утвердили штатную структуру, на этой должности работал Жениш Разаков, но он добровольно подал в отставку. Представляю кандидатуру на должность вице-премьер-министра Акрама Мадумарова», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер отметил, что среди прочих заслуг Акрам Мадумаров имеет ученую степень кандидата биологических наук. У него два высших образования.

Сам Акрам Мадумаров поблагодарил премьера за оказанное ему доверие.