У нового вице-премьера отобрали силовой блок, оставив только вопросы границ

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша рассматривают кандидатуру полномочного представителя правительства в Баткенской области Акрама Мадумарова на пост вице-премьер-министра.

Нардеп Умбеталы Кыдыралиев поинтересовался, как человек, не имеющий опыта работы с силовыми структурами, будет их курировать.

На это премьер-министр ответил, что на Акрама Мадумарова будут возложены только вопросы границ.

«По условиям ЕАЭС один вице-премьер-министр должен заниматься вопросами границ — их демаркации и делимитации. Ранее при распределении обязательств мы учитывали опыт и образование Жениша Разакова. Поэтому он курировал и силовой блок. Сейчас в обязательства вице-премьера будет входить вопрос развития границ и регионов. Мы снимаем с него обязанности по вопросам экономики и силового блока. Надзор и контроль за правоохранительными органами, органами национальной безопасности возложены на главу правительства», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Акрам Мадумаров отметил, что вопросы границ не решают в одностороннем порядке. По его словам, необходимо сначала решить вопросы их делимитации.