Депутатов смутило образование нового вице-премьер-министра по вопросам границ

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша рассматривают кандидатуру действующего полномочного представителя правительства в Баткенской области на должность вице-премьер-министра по вопросам границ.

Депутат Дастан Бекешев спросил у главы кабмина, как ветеринар на посту вице-премьера будет курировать вопросы границ.

Мухаммедкалый Абылгазиев ответил, что у Акрама Мадумарова два образования, по одному из которых он является дипломатом. «Он имеет опыт и работал в Баткенской области. Он хорошо знаком с проблемами границы и справится с возложенными обязанностями», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

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Депутат напомнил, что на встрече с преподавателями Кызыл-Кийского гуманитарно-педагогического института Акрам Мадумаров отчитал их за то, что они не носят галстуки.

«Мы давно знакомы с вами. Ранее вы возмущались, что учителя не носят галстуки. Вы теперь каждому министерству будете замечание делать?» — поинтересовался Дастан Бекешев.

Акрам Мадумаров объяснил свое замечание тем, что хотел поднять уровень образованности среди учащихся. «Я сам работал преподавателем в вузе и уважаю учителей. Возможно, мою критику неправильно поняли. На посту полпреда Баткенской области в первую очередь обращал внимание на материально-техническую базу учебных заведений», — сказал Акрам Мадумаров.