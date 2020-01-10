Инцидент на границе. Послу Таджикистана вручена нота протеста

Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Кыргызстане Сухроб Олимзода вызван в МИД КР. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.



По данным 24.kg, дипломату вручена нота протеста в связи с инцидентом, который произошел на кыргызско-таджикской границе в ночь на 10 января.

По данным Пограничной службы КР, сегодня ночью в местности Жака-Орук граждане Таджикистана закидали камнями автомашину в местности Кочо-Карын. Машина ехала из Баткена в село Кок-Таш. Около 02.40 таджикистанцы закидали камнями дом кыргызстанца в местности Дахма. Пограничники, которые вместе с сотрудниками милиции выдвинулись на место событий, были обстреляны со стороны Таджикистана из охотничьего ружья.

9 января днем жители Кок-Таша заявили, что граждане РТ пытались поджечь дом их односельчанина.

В Пограничных войсках ГКНБ РТ ранее озвучили свою версию событий.

Сейчас обстановка стабилизировалась. Однако утром всех кыргызстанцев, проживающих в местности Дахма, эвакуировали.