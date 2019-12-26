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Власть
Сюжет: Иски против СМИ

Мухаммедкалый Абылгазиев: Иски против СМИ — не единственный путь решения споров

«Иски против СМИ — не единственный путь урегулирования споров. Сторонам всегда нужно стремиться находить альтернативные условия решения возникающих вопросов», — заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на церемонии награждения работников СМИ, приуроченной к празднованию Дня информации и печати и Дня работников телевидения и радио.

Глава правительства отметил роль СМИ в социально-экономических преобразованиях страны. Премьер также высказал свое мнение относительно дискуссий вокруг исков к средствам массовой информации.

«Я абсолютно убежден в том, что свобода слова в Кыргызстане — это одно из наших важнейших достижений. И наша страна является лидером в регионе по свободе слова. Однако, как и наша страна, отечественная пресса сегодня переживает непростые этапы становления и развития. И журналисты не должны забывать, что их материалы всегда должны основываться на достоверных фактах. Я убежден в том, что мы должны делать все, чтобы и дальше укреплять свободу слова в Кыргызстане и сохранять эти позитивные тенденции», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отметим, День информации и печати отмечают 7 ноября, а День работников телевидения и радио — 8 декабря.
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