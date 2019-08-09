Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым

Сооронбай Жээнбеков встретился с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, прибывшим в Кыргызстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Фото Султана Досалиева. Встреча Сооронбая Жээнбекова с Дмитрием Медведевым

Президент КР Сооронбай Жээнбеков отметил, что с теплотой вспоминает переговоры и встречи с Дмитрием Медведевым, когда был премьер-министром.

«Я всегда чувствовал вашу поддержку. В Кыргызстане вас знают как настоящего друга, который внес значительный вклад в развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Мы считаем вас близким другом, который всегда по-особенному относится к Кыргызстану», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Дмитрий Медведев отметил, что рад возможности вновь посетить Кыргызстан, а именно его жемчужину — озеро Иссык-Куль. «Я здесь бывал, но каждый раз поражаюсь красоте этого места. Здесь хорошие условия для того, чтобы обсудить наши двусторонние отношения, но и в то же время провести встречу глав правительств государств, входящих в Евразийский союз. У нас очень хорошие отношения, мы советуемся по самым разным вопросам. По мере возможности стараемся оказать помощь и поддержку нашему другу и партнеру — Кыргызстану. Не сомневайтесь, так будет и дальше», — заверил Дмитрий Медведев.

Он передал Сооронбаю Жээнбекову приветственные слова от президента России Владимира Путина и добавил, что перед поездкой они обсуждали вопросы отношения двух государств. «Уверен, что и сегодняшняя встреча внесет свой вклад в развитие всестороннего партнерства между нашими странами. Всегда есть что обсудить и в двустороннем, и в многостороннем форматах. Надеюсь, прекрасная атмосфера Иссык-Куля будет этому всячески способствовать», — отметил Дмитрий Медведев.

Сооронбай Жээнбеков и Дмитрий Медведев обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, ход реализации достигнутых договоренностей в рамках государственного визита Владимира Путина в Кыргызстан, а также вопросы по организации и проведению мероприятий в рамках объявленного перекрестного 2020 года двух стран.