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Власть

Жээнбеков: Кыргызстанцы ждут от милиции результатов борьбы с преступностью

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял вчера министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства. 

По словам главы МВД, в январе 2019 года зарегистрировали более 10 тысяч преступлений и происшествий, а в январе 2018-го количество зарегистрированных преступлений составило менее 2 тысяч.

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Кашкар Джунушалиев предоставил информацию о преступлениях, которые вызвали резонанс в обществе, включая те, в которых замешаны сотрудники милиции.

«Увеличилось количество выявленных преступлений среди милиционеров, что является результатом собственных расследований в рамках борьбы с коррупцией и реформы, проводимой в МВД. Виновные понесут наказание по всей строгости закона. Мы продолжим работать прозрачно и открыто», — сказал Кашкар Джунушалиев.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что кыргызстанцы ждут от органов внутренних дел серьезных результатов в борьбе с преступностью, эффективной работы по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

«Несмотря на рост критики общественности в адрес органов внутренних дел, МВД должно продолжать работать открыто и прозрачно, в том числе по очищению личного состава от недобросовестных сотрудников. Мы должны добиться, чтобы граждане вновь с уверенностью начали говорить «Моя милиция меня бережет», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
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